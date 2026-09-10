Visite libre de l’église, Eglise Saint-Martin, La Chapelle-Bayvel

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église de La Chapelle-Bayvel (Eure) est l’église Saint-Martin, un édifice des XIe et XIIe siècles situé au cœur du village. Elle a achevé en août 2026 une grande restauration intérieure de ses peintures décoratives anciennes.

Les élus seront sur place pour vous faire découvrir l’édifice et son histoire!

Eglise Saint-Martin 27260 La Chapelle-Bayvel La Chapelle-Bayvel 27260 Eure Normandie L’église de La Chapelle-Bayvel (Eure) est l’église Saint-Martin, un édifice des XIe et XIIe siècles situé au cœur du village. Elle a achevé en août 2026 une grande restauration intérieure de ses peintures décoratives anciennes.

L’église de La Chapelle-Bayvel (Eure) est l’église Saint-Martin, un édifice des XIe et XIIe siècles situé au cœur du village. Elle a achevé en août 2026 une grande restauration intérieure de ses sur…

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