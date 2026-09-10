Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, La Croix-du-Perche

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrez et levez les yeux !

Venez découvrir ou redécouvrir les décors peints sur la voûte de cette petite église et admirer tous ces personnages, saints et animaux.

Vous en serez étonnés !

Église Saint-Martin 28480 La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 59 85 http://www.lacroixduperche.fr A l’origine, chapelle d’un prieuré fondé par les moines de Saint-Bernard de Thiron au XIIe siècle, devenue église paroissiale à la fin du XVIe siècle. La richesse de cette église est sa voûte unique à charpente apparente au décor entièrement peint datée de 1537 : sculptures, voûte comprenant 118 panneaux peints (têtes humaines, saints et martyres, personnages en bustes, fleurs…). Retable du XVIIIe siècle. L’église est classée Monument historique depuis 1934. Elle a été restaurée en 2003 grâce à l’association pour la restauration de l’église.

Entrez et levez les yeux !