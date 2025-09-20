Visite libre de l’église Eglise Saint-Michel Jullouville

Visite libre de l’église Eglise Saint-Michel Jullouville samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église 20 et 21 septembre Eglise Saint-Michel Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

église Saint-Michel

Ouverture de l’église Saint-Michel, 2 route de l’église (Saint-Michel-des Loups).

de 10h à 18h Visite libre – Gratuit

Eglise Saint-Michel Saint-Michel-des-Loups, 50610 Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie 02 33 91 10 20 https://www.jullouville.com/

église Saint-Michel

Mairie de Jullouville