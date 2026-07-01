Visite libre de l’église, Église Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-de-Sommaire

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Église Saint-Nicolas Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

église communale ouverte pour la première fois pour les journées du patrimoine

Église Saint-Nicolas 61550 Saint-Nicolas-de-Sommaire Saint-Nicolas-de-Sommaire 61550 Orne Normandie 02 33 24 15 37 église communale parking salle des fêtes et mairie

église communale ouverte pour la première fois pour les journées du patrimoine