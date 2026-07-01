Visite libre de l’église, Église Saint-Ouen, Aunay-les-Bois

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Ouen Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église.

Découverte des travaux de restauration réalisés depuis 2019.

Présentation historique de l’église à 16 heures, le samedi 19 septembre

Église Saint-Ouen Rue du Baron Jean d’Aunay, 61500 Aunay-les-Bois Aunay-les-Bois 61500 Orne Normandie http://www.aunay-les-bois.fr Eglise du XIIe siècle, d’origine romane, avec chapelle latérale du XIXe siècle. Eléments ornementaux du XVIIIe siècle. Parking

Visite libre de l’église.

©martine tissier