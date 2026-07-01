Visite libre de l’église, Église Saint-Ouen, Aunay-les-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Ouen · Aunay-les-Bois
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Ouen Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église.
Découverte des travaux de restauration réalisés depuis 2019.
Présentation historique de l’église à 16 heures, le samedi 19 septembre
Église Saint-Ouen Rue du Baron Jean d’Aunay, 61500 Aunay-les-Bois Aunay-les-Bois 61500 Orne Normandie http://www.aunay-les-bois.fr Eglise du XIIe siècle, d’origine romane, avec chapelle latérale du XIXe siècle. Eléments ornementaux du XVIIIe siècle. Parking
Visite libre de l’église.
©martine tissier