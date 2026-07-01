Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre de Rucqueville, Moulins-en-Bessin

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre de Rucqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église, commentaire par des membres de l’Association de sauvegarde de l’église de Rucqueville selon présence.

L’église est entièrement classée monument historique. Ses parties les plus anciennes visibles sont du XIe siècle, dont ses chapiteaux exceptionnels.

Église Saint-Pierre de Rucqueville Rue de l’Église Saint-Pierre, 14480 Moulins-en-Bessin, France Moulins-en-Bessin 14480 Calvados Normandie https://eglisederucqueville.wordpress.com

Visite libre de l’église, commentaire par des membres de l’Association de sauvegarde de l’église de Rucqueville selon présence.

G. Mathis