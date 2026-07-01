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Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre de Rucqueville, Moulins-en-Bessin

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre de Rucqueville · Moulins-en-Bessin

Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre de Rucqueville, Moulins-en-Bessin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre de Rucqueville
Adresse
Rue de l'Église Saint-Pierre, 14480 Moulins-en-Bessin, France
Ville
14480 Moulins-en-Bessin
Département
Calvados

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre de Rucqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église, commentaire par des membres de l’Association de sauvegarde de l’église de Rucqueville selon présence.
L’église est entièrement classée monument historique. Ses parties les plus anciennes visibles sont du XIe siècle, dont ses chapiteaux exceptionnels.

Église Saint-Pierre de Rucqueville Rue de l’Église Saint-Pierre, 14480 Moulins-en-Bessin, France Moulins-en-Bessin 14480 Calvados Normandie https://eglisederucqueville.wordpress.com
Visite libre de l’église, commentaire par des membres de l’Association de sauvegarde de l’église de Rucqueville selon présence.

G. Mathis