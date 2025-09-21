Visite libre de l’église Église Saint-Pierre et Saint-Phébade Venerque

Visite libre de l’église Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre et Saint-Phébade Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Phébade – Venerque

Découvrez un édifice atypique, mêlant art roman et gothique, où l’architecture religieuse croise des éléments de fortification lui conférant une allure unique !

Une visite libre, pour explorer à votre rythme ce joyau patrimonial singulier.

Église Saint-Pierre et Saint-Phébade 1110 Rte de la Baronnesse, 31810 Venerque, France Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie La première mention de l’église remonte à l’année 817. Construction de l’édifice roman au début du XIIe siècle. Aux 15ème et XVIe siècles, surélévation du choeur et début de la construction des voûtes de la nef et du bas-côté. En 1893, le choeur est peint par Augé.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CCBA