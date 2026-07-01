Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Fiquefleur-Équainville

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre sera ouverte de 14h à 17h ce dimanche 20 septembre en visite libre. 2 visites guidées vous sont proposées à 14h30 et 15h30 pour une durée de 30 à 45 minutes.

Cette église fut édifiée une première fois au cours du XIIème siècle puis seconde fois au XVIIème siècle. Elle est principalement reconnue pour son choeur d’origine romane du début du XIIIème siècle.

Église Saint-Pierre 2171 route de la Morelle, 27210 Fiquefleur-Équainville Fiquefleur-Équainville 27210 Eure Normandie

L’église Saint-Pierre sera ouverte de 14h à 17h ce dimanche 20 septembre en visite libre. 2 visites guidées vous sont proposées à 14h30 et 15h30 pour une durée de 30 à 45 minutes.

©Office de Tourisme Communautaire de Honfleur