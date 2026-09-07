Visite libre de l’église, Eglise Saint-Pierre, Jouy-sur-Eure

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Pierre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture libre de 10 à 18 h. Visites guidées tout au long de la journée, en particulier à 15 h, par Stéphane Levert, responsable de la commission Art sacré au Diocèse d’Évreux. Projection de la vie du village en cartes postales au cours du XXe siècle. Démonstration de taille de pierre par un artisan d’art.

Eglise Saint-Pierre Place de l’église, 27120 Jouy-sur-Eure Jouy-sur-Eure 27120 Eure Normandie L’église Saint-Pierre de Jouy-sur-Eure présente des parties remontant au XIIIᵉ siècle (mur nord de la nef), mais l’essentiel de l’édifice a été remanié aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. Son portail, est classé au titre des Monuments historiques en 1930, le reste de l’édifice étant inscrit depuis 1926.

Ouverture libre de 10 à 18 h. Visites guidées tout au long de la journée, en particulier à 15 h, par Stéphane Levert, responsable de la commission Art sacré au Diocèse d’Évreux. Projection de la vie…

©charles_baudart