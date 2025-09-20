Visite libre de l’église Eglise Saint-Pierre Moulins-en-Bessin

Visite libre de l’église Eglise Saint-Pierre Moulins-en-Bessin samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Accès libre à l’église et accueil (intermittent) avec commentaires par des membres de l’Association pour la sauvegarde de l’église de Rucqueville

Eglise Saint-Pierre D126, Rucqueville, 14480 Moulins-en-Bessin Moulins-en-Bessin 14480 Calvados Normandie https://eglisederucqueville.wordpress.com Eglise romane IXe siècle, chapiteaux historiés remarquables. Parking en bas de l’église.

Accès libre à l’église et accueil (intermittent) avec commentaires par des membres de l’Association pour la sauvegarde de l’église de Rucqueville

G. Mathis