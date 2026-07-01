Visite libre de l’église, Église Saint-Saturnin, Écorches

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mesdames, messieurs, bienvenue à l’église Saint Saturnin des Lignerits, sur le territoire d’Ecorches, porte d’ouverture du pays d’auge, située dans le département de l’Orne.

Cet édifice religieux, où fut baptisée Charlotte Corday, est le joyaux, particulièrement préservé de notre commune, dont les fondations remontent au XII ème siècle, à cette époque, en territoire Viking.

Magnifique petite église, spécificité architecturale au sein du pays d’Auge, ainsi qu’à son image ; monument chargé d’histoire que la commune pérennise autant que possible avec beaucoup d’investissements conservateurs et d’entretien.

Une association dédiée, eut également œuvré pour impulser sa sauvegarde en l’avenir.

Remarquable, elle fut reconnue d’intérêt archéologique par son inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Lieu de recueillement à ne pas manquer lors d’une excursion sur ce territoire vallonné, majestueux, de notre si beau bassin de vie, aux mille et un charmes. Vous serez enchantés par la beauté des lieux alentours, des paysages naturels préservés et captivés par son patrimoine historique…

…sans oublier l’accueil chaleureux, réservé par les habitants de notre région de cœur… la Normandie.

Au plaisir de votre visite, bien à vous.

Église Saint-Saturnin Les Lignerits 61160 Écorches Écorches 61160 Orne Normandie Mesdames, messieurs, bienvenue à l’église Saint Saturnin des Lignerits, sur le territoire d’Ecorches, porte d’ouverture du pays d’auge, située dans le département de l’Orne.

Cet édifice religieux, où fut baptisée Charlotte Corday, est le joyaux, particulièrement préservé de notre commune, dont les fondations remontent au XII ème siècle, à cette époque, en territoire Viking.

Magnifique petite église, spécificité architecturale au sein du pays d’Auge, ainsi qu’à son image ; monument chargé d’histoire que la commune pérennise autant que possible avec beaucoup d’investissements conservateurs et d’entretien.

Une association dédiée, eut également œuvré pour impulser sa sauvegarde en l’avenir.

Remarquable, elle fut reconnue d’intérêt archéologique par son inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Lieu de recueillement à ne pas manquer lors d’une excursion sur ce territoire vallonné, majestueux, de notre si beau bassin de vie, aux mille et un charmes. Vous serez enchantés par la beauté des lieux alentours, des paysages naturels préservés et captivés par son patrimoine historique…

…sans oublier l’accueil chaleureux, réservé par les habitants de notre région de cœur… la Normandie.

Au plaisir de votre visite, bien à vous.

Mesdames, messieurs, bienvenue à l’église Saint Saturnin des Lignerits, sur le territoire d’Ecorches, porte d’ouverture du pays d’auge, située dans le département de l’Orne.

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