Visite libre de l’église, Église Saint-Vigor, Saint-Vigor-le-Grand

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Vigor Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

visite libre de l’église du Bourg de Saint-Vigor le Grand du XVIIIè. Découvrez sa cathèdre ou chaire épiscopale datant du VIIè. Elle est utilisée pour l’intronisation des Evêques de Bayeux Lisieux.

Église Saint-Vigor 4 bis rue de l’église, 14400 Saint-Vigor-le-Grand Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie 02 31 92 10 23 https://www.saintvigorlegrand.fr/ Église paroissiale du 18è : chaire épiscopale 7è en marbre rouge de Vire où viennent s’asseoir les évêques de Bayeux avant de prendre possession de leur évêché, retable 18è avec toile représentants St-Vigor, statues en bois de St-Pierre et de St-Vigor, 2 statuettes-reliquaires, 4 tableau-tins 18è (anciens hauts décoratifs de bâtons de confrérie), fonts baptismaux et bénitier en marbre, lutrin 18è, Agonie du Christ toile 18è. parking en face de l’église

visite libre de l’église du Bourg de Saint-Vigor le Grand du XVIIIè. Découvrez sa cathèdre ou chaire épiscopale datant du VIIè. Elle est utilisée pour l’intronisation des Evêques de Bayeux Lisieux.

©commune de saint-vigor le grand