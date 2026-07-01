Visite libre de l’église, Église Sainte-Céronne, Sainte-Céronne-lès-Mortagne

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Céronne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église. Des membres de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Sainte Céronne pourront répondre aux questions et vous faire l’historique de cette belle église qui a traversé les siècles. Nous vous informerons aussi sur les importantes restaurations, passées et à venir ( restauration de la tour et du porche prévue en 2026).

Église Sainte-Céronne Sainte-Céronne-lès-Mortagne, 61380 Sainte-Céronne-lès-Mortagne, France Sainte-Céronne-lès-Mortagne 61380 Orne Normandie Depuis le Ve siècle, une église, rebâtie à plusieurs époques, est le centre de la paroisse la plus ancienne du pays. Sainte-Céronne s’établit en ce lieu vers 441. Témoin des pratiques superstitieuses auxquelles se livraient les habitants en l’honneur de leurs ancêtres, sur la colline voisine, Céronne résolut d’y bâtir un oratoire pour sanctifier le lieu. Son corps fut déposé dans ce sanctuaire. Vers la fin du Xe siècle, l’évêque de Sées, éleva sur le tombeau un édifice plus spacieux. Cette église fut reconstruite au début du XIIe siècle. L’édifice se compose d’une nef prolongée par un choeur terminé en abside ronde. La tour, étayée de contreforts romans, se termine par un toit en bâtière percé de fenêtres lucarnes ajoutées à la Renaissance. Le premier étage comporte une voûte en coupole. De chaque côté du tabernacle, deux bustes reliquaires en bois peint contiennent les ossements de Sainte Céronne et, pense-t-on, de son biographe Saint-Adelin. Près de l’autel est creusée, à l’est, une pisciné à double arcature, avec trèfle, du XIIIe siècle.

Visite libre de l’église. Des membres de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Sainte Céronne pourront répondre aux questions et vous faire l’historique de cette belle église qui a et…

Emmanuel SIMOËN©