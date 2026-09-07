Visite libre de l’église, Église Sainte-Croix, Thue et Mue
dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Croix · Thue et Mue
Informations pratiques
Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Sainte-Croix Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).
Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.
Église Sainte-Croix Rue de l’église de Sainte-Croix, Sainte-Croix-Grand-Tonne, 14740 Thue et Mue Thue et Mue 14740 Calvados Normandie
Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).
©Thue et Mue
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