AGENDA · Douvrend
Visite libre de l’église, Eglise Sainte-Madeleine, Douvrend
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte-Madeleine · Douvrend
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Madeleine Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre avec accueil ; panneaux sur la restauration de l’église
Eglise Sainte-Madeleine 9 place de la Mairie, 76630 Douvrend Douvrend 76630 Seine-Maritime Normandie Eglise récemment restaurée avec peintures murales et voûtes peintes dans le chœur du XVIIe siècle.
Visite libre avec accueil ; panneaux sur la restauration de l’église
© CDAS Rouen LA
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