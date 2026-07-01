Visite libre de l’église, Eglise Sainte-Madeleine, Douvrend

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Madeleine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre avec accueil ; panneaux sur la restauration de l’église

Eglise Sainte-Madeleine 9 place de la Mairie, 76630 Douvrend Douvrend 76630 Seine-Maritime Normandie Eglise récemment restaurée avec peintures murales et voûtes peintes dans le chœur du XVIIe siècle.

Visite libre avec accueil ; panneaux sur la restauration de l’église

© CDAS Rouen LA