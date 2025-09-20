Visite libre de l’église et de la commune Église paroissiale Saint-Pierre Parçay-sur-Vienne

Visite libre de l’église et de la commune Église paroissiale Saint-Pierre Parçay-sur-Vienne samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite libre de Parcay-sur-Vienne – Présence de bénévoles – Accès à la documentation locale et recherche d’amateurs

Église paroissiale Saint-Pierre 32 Rue du Prieuré 37220 Parçay-sur-Vienne Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’édifice date dans son ensemble du XIIe siècle, et se compose d’une nef unique, d’un transept dont la croisée est surmontée d’une tour, et d’un choeur avec abside semi-circulaire. Les travées sont séparées par des colonnes engagées non pourvues de chapiteaux, qui indiquent qu’une voûte probablement en berceau était prévue sur le vaisseau. La nef est couverte d’une charpente lambrissée en plein cintre. Les murs goutterots, moins élevés que le mur de la façade ouest, indiquent soit un arrêt de la construction, soit des remaniements postérieurs. Sur chacun des bras du transept s’ouvre une chapelle voûtée en cul de four. La voûte du carré du transept, refaite ou exécutée avec la tour qui le surmonte à une époque postérieure (sans doute XVIe siècle) , est actuellement voûtée en arc de cloître. La façade ouest s’ouvre par un portail en plein cintre, flanqué de chaque côté de trois colonnettes avec chapiteaux historiés. La porte, qui ne paraissait pas comporter de tympan, a été diminuée de largeur au XVe siècle par un mur percé d’une porte plus étroite. Au-dessus, la façade présente un petit appareil en forme d’écailles retournées. Sur la croisée du transept, le clocher se présente comme une tour rectangulaire dont l’étage du beffroi, plus moderne, date vraisemblablement du XVIe siècle.

