Visite libre de l’église et de son petit musée, Église Saint-Sernin, Labruyère-Dorsa

Informations pratiques

Visite libre de l’église et de son petit musée Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Sernin Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Sernin, reconstruite à la fin du XIXe siècle, et plongez dans son histoire.

La visite vous permettra également de découvrir son petit musée, qui abrite des vestiges archéologiques mis au jour lors de fouilles menées dans les années 1980 sur le terrain jouxtant l’église.

Église Saint-Sernin Route du Lauragais, 31190 Labruyère-Dorsa Labruyère-Dorsa 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 L’église du village abrite un petit musée qui témoigne de fouilles réalisées dans les années 80 sur ce site d’occupation très ancien.

L’église actuelle a été construite dans les années 1880 dans le style néo-roman à l’emplacement de la précédente, simple chapelle avec un clocher mur du Lauragais mais selon une orientation différente et en s’inspirant de l’église Saint Sernin de Toulouse.

Le clocher, maintenant illuminé met cette ressemblance en évidence. L’église se situe sur un site d’occupation très ancien où des fouilles ont été réalisées dans les années 80.

Des témoignages de ces fouilles sont exposés depuis dans une sacristie de l’église qui tient lieu de petit musée. Il a été rénové par une équipe de bénévoles communaux en 2016.

Venez découvrir notre église, Saint Sernin, reconstruite à la fin du XIXème siècle. Vous ferez connaissance avec son histoire et celle de son petit musée qui abrite des vestiges archéologiques mis à…

©Maxence Poupart