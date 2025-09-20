Visite libre de l’église et des chapelles de Berric (56) Eglise Saint-Thuriau Berric

Les visites libres auront lieu le samedi 21 de 10h à 18h / Le dimanche 22, du fait d’une messe à l’église, la visite libre ne pourra se faire que de 12h à 18h, la visite commentée à 11h30 ; pas de changements en revanche pour les deux chapelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Thuriau, de la chapelle Notre-Dame des Vertus, dans le village du même nom ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours au village de Kercohan.

La première chapelle est classée MH de même que la fontaine de Goh-Vray toute proche. La seconde est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques .

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/

Mairie de Berric