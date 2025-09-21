Visite libre de l’église et son exposition Église Saint-Denis Jallaucourt

Visite libre de l’église et son exposition Église Saint-Denis Jallaucourt dimanche 21 septembre 2025.

L’église de Jallaucourt est renommée pour la finesse de ses vitraux et la richesse de son autel sculpté. Véritables trésors d’art sacré, ces éléments témoignent du savoir-faire des artisans qui ont marqué l’histoire religieuse et artistique du lieu.

Église Saint-Denis 16-4 rue de l’église, 57590 Jallaucourt Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est 0387051312 L’église de style néogothique a été détruite pour être remplacée par une plus grande en 1856. Il s’agit d’une église-halle, typiquement lorraine, c’est-à-dire que les bas-côtés sont presque aussi hauts que la nef centrale.

L’église a beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale : les Américains s’en sont servi pour régler leurs tirs d’artillerie, le clocher étant visible de très loin et dominant la colline, à près de 36 mètres de hauteur.

