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Visite libre de l’église Nativité de Notre-Dame du hameau de Bailleul La Crèche, église de La Crèche, Bailleul

dimanche 20 septembre 2026 · église de La Crèche · Bailleul

Visite libre de l’église Nativité de Notre-Dame du hameau de Bailleul La Crèche, église de La Crèche, Bailleul

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église de La Crèche
Adresse
70 rue de l'église 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Visite libre de l’église Nativité de Notre-Dame du hameau de Bailleul La Crèche Dimanche 20 septembre, 14h00 église de La Crèche Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église habituellement fermée.

église de La Crèche 70 rue de l’église 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/la-creche La Crèche, ou « De Krebbe » en flamand, est un hameau de Bailleul. Son nom apparaît pour la première fois en 1502.

Il est probable que ce nom ait été donné en référence à une chapelle dans laquelle était vénérée la Vierge avec Jésus.

À l’origine, le territoire de La Crèche relevait de la Prévôté Saint Donat de Bruges. La seigneurie de Crebbe était attenante aux terres du seigneur de Dranoutre au sud et à celles du seigneur de Nieppe au Nord.

Le hameau fut quasiment détruit en 1918.

Aujourd’hui, La Crèche est un hameau où il fait bon vivre. Son
comité des fêtes est très actif et propose de nombreux rendez-vous toute l’année.
L’Amicale des élèves organise également de nombreuses manifestations. Parking à proximité
Visite libre de l’église habituellement fermée.

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