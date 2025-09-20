Visite libre de l’église Néville

Visite libre de l’église Néville samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église

Eglise St Martin Néville Seine-Maritime

Découverte de l’église Saint Martin et son architecture du XIIIéme/XVIéme, son clocher byzantin, ses nombreuses statues, ses ornements et son orgue parmi les plus anciens de Normandie. Panneaux explicatifs.

Expositions d’ornements liturgiques et de photos des églises et des monuments aux morts de la communauté de communes de la côte d’albâtre. .

Eglise St Martin Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 05 50

