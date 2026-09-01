Informations pratiques

Néville

Visite libre de l’église

Eglise St Martin Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église du XIII ème. Elle n’a gardé que quelques fragments de cette période, son ensemble date du XVIème. Elle regroupe 30 statues et de nombreux ornements religieux. l’orgue est parmi les plus anciens de Normandie (1625) Une expo d’ornements et d’objet sera présentée.

Les éléments nécessitant une restauration seront mis en valeur.

L’église est bâtie au 13ème siècle sur une église plus ancienne sous le patronage de St Martin dont elle n’a gardé que quelques fragments de cette période, son ensemble accuse le16ème siècle. L’église possède de nombreuse statues, une tribune (1580) classée depuis 1908,l’orgue construit en 1625 et parmi les plus anciens du départements. Cette église est riche en histoire et à accueillie de très nombreuses personnalités civiles et ecclésiastiques.

>samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h30

>dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h30 .

Eglise St Martin Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 99 09 77

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English : Visite libre de l’église

L’événement Visite libre de l’église Néville a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre