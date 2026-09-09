Visite libre de l’église Notre-Dame de Dijon, Église Notre-Dame 21000 DIJON, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame 21000 DIJON · Dijon
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame de Dijon 19 et 20 septembre Église Notre-Dame 21000 DIJON Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église Notre-Dame de Dijon !
Venez explorer à votre rythme ce monument emblématique, riche en histoire, en architecture et en spiritualité. Une visite pour admirer ses détails et s’imprégner de son atmosphère unique.
Église Notre-Dame 21000 DIJON Place Notre-Dame 21000 DIJON Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://notre-dame-dijon.blogspot.com/ Chef-d’oeuvre de l’architecture du XIIIème siècle, dont la célèbre façade ornée de chimères est unique au monde
Visite libre de l’église
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