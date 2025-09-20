Visite libre de l’église Notre Dame de Gardes Journées Européennes du Patrimoine Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars

Visite libre de l’église Notre Dame de Gardes Journées Européennes du Patrimoine Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Notre Dame de Gardes Journées Européennes du Patrimoine

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de l’église Notre dame de Gardes, église romane des XIIe et XVe siècle , flyers descriptifs à disposition, exposition de peintures.

.

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79

English :

Self-guided tour of Notre dame de Gardes, a Romanesque church dating from the 12th and 15th centuries, with descriptive flyers and a painting exhibition.

German :

Freie Besichtigung der Kirche Notre Dame de Gardes, einer romanischen Kirche aus dem 12. und 15. Jahrhundert , beschreibende Flyer stehen zur Verfügung, Gemäldeausstellung.

Italiano :

Visita autoguidata di Notre dame de Gardes, una chiesa romanica risalente al XII e XV secolo, con volantini descrittivi a disposizione e una mostra di dipinti.

Espanol :

Visita autoguiada de Notre dame de Gardes, iglesia románica de los siglos XII y XV, con folletos descriptivos disponibles y una exposición de pinturas.

L’événement Visite libre de l’église Notre Dame de Gardes Journées Européennes du Patrimoine Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente