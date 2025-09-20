Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Le Vignon-en-Quercy
Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Explorez l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, un patrimoine remarquable du hameau de Lasvaux, à découvrir en toute tranquillité.
Église Notre-Dame-de-la-Nativité 46600 Lasvaux Le Vignon-en-Quercy 46600 Cazillac Lot Occitanie
© pah cauvaldor