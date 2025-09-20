Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Loupiac

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de la Nativité de Loupiac

Explorez l’église de Loupiac, dédiée à Notre-Dame de la Nativité, et laissez-vous séduire par ce lieu paisible et empreint d’histoire.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 46350 Loupiac Loupiac 46350 Lot Occitanie

© pah cauvaldor