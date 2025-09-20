Visite libre de l’église Notre-Dame de la Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Meyronne

Visite libre de l’église Notre-Dame de la Nativité 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité Lot

Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de la mairie : 05 65 32 25 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église Notre-Dame de la Nativité

Venez découvrir cette magnifique église, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Une occasion rare d’admirer son architecture et son atmosphère unique.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité Place du village, 46200 Meyronne Meyronne 46200 Lot Occitanie 06 74 80 49 10 L’église Notre-Dame-de-la-Nativité a été construite fin XIXe siècle, sur l’emplacement de l’ancienne chapelle du château épiscopal, résidence d’été des évêques de Tulle. Lors de cet agrandissement, l’église est ré-orientée (la façade et le portail principal se trouvent désormais au nord-ouest).

L’édifice se compose de deux parties bien distinctes, avec l’ancienne chapelle flamboyante des XVe et XVIe siècles. Une nef moderne datant de 1881, transperçant de part en part la construction plus ancienne, entre le porche et le chœur, la transforme en transept. La première travée de l’ancienne chapelle sert de porche et est surmontée d’un clocher carré à trois étages. Le porche est voûté sur croisée d’ogives sexpartite. L’ancien chœur est, extérieurement, de forme pentagonale.

À l’intérieur, les chapiteaux sont ornés de scènes historiées (Péché originel…), d’animaux et de rinceaux de feuillages.

L’église a été entièrement rénovée entre 2010 et 2011. Place du village.

