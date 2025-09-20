Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Église Notre-Dame-de-l’Assomption d’Esbareich Esbareich

samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre
Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’église Notre-Dame d’En Haut d’Esbareich, reconstruite au XIXe siècle.

À l’intérieur, des éléments de l’ancienne église romane ont été réutilisés (portail, chrisme) ainsi que le mobilier, notamment le tabernacle baroque.

Profitez de votre venue pour explorer les rues du village et découvrir l’architecture traditionnelle baroussaise.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption d’Esbareich 2 Rue du Pradias, 65370 Esbareich Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

