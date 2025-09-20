Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Eglise notre dame de l’assomption La Boisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’église Notre-Dame de l’Assomption, trace de l’ensemble architectural formant l’ancien prieuré de la commune. A l’intérieur vous trouverez des fiches en libre service pour effectuer la visite en autonomie.

Eglise notre dame de l’assomption Rue Joseph Guinet, 01120 La Boisse La Boisse 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 75 28 27 72 http://www.tourisme.cc-montluel.fr Presbytère et église, restes de l’ancien prieuré de l’ordre de Saint-Ruf.

