Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame-de-l’Assomption ou de Saint-Michel Quimperlé

Entrée et visite libre

L’église gothique Notre-Dame de l’Assomption marque l’histoire et le paysage de la cité quimperloise. Ne manquez pas ses sablières sculptées et son orgue.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption ou de Saint-Michel 9 Pl. Saint-Michel, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Paris 6e Arrondissement Finistère Bretagne 02 98 96 37 38 https://www.quimperle.bzh/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090380;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-notre-dame-et-saint-michel-quimperle/9fb3730d-533f-4b2b-b335-01ad1eabce39 Église commencée au XIIIe siècle, dont le choeur, les porches latéraux ainsi que la tour datent du XVe siècle. La nef conserve sa disposition primitive. Le porche méridional est tapissé à l’intérieur de niches ornées. Le porche nord est divisé par deux arcades jumelles appuyées sur un pilier qui soutient un bénitier et que couronne un dais. Le tympan de la grande arcade est sculpté d’écussons et le gâble orné de crossettes. Les porches sud et nord sont surmontés d’une chambre accessible par un escalier latéral.

Ville de Quimperlé