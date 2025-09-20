Visite libre de l’église Notre-Dame de Pontoise Église Notre-Dame Pontoise

Visite libre de l’église Notre-Dame de Pontoise Église Notre-Dame Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fondée en 1177 puis transformée au fil des siècles, cette église consacrée en 1599, a fait l’objet d’importants travaux de restauration et est désormais illuminée tous les soirs.

Horaires sous réserve de l’Office religieux le dimanche à 18h.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr En 1177, l'église Notre-Dame est une chapelle construite pour les habitants d'un faubourg populaire nommé »la foulerie ». L'église est agrandie au XIIe siècle et en partie démolie pendant la guerre de Cent Ans. Elle est transformée en basilique sous le règne de Charles VII et sera à nouveau démolie pendant les guerres de Religion. Elle est consacrée en 1599. Cette église a fait l'objet d'importants travaux de restauration et est désormais illuminée tous les soirs.

Visite libre

