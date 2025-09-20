Visite libre de l’église Notre-Dame de Vermenton Église Notre-Dame de Vermenton Vermenton

Visite libre de l’église Notre-Dame de Vermenton Église Notre-Dame de Vermenton Vermenton samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Notre-Dame de Vermenton 20 et 21 septembre Église Notre-Dame de Vermenton Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de Vermenton, datée du XIIe siècle.

Église Notre-Dame de Vermenton 1 place de l’Église, 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de Vermenton, datée du XIIe siècle.

© DR