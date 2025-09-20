Visite libre de l’église Notre-Dame des Ardilliers, 1862-1865 – Monument Historique Eglise Notre-Dame-des-Ardilliers 97500 Miquelon-Langlade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

L’église Notre-Dame des Ardilliers abrite une peinture, reproduction de l’Assomption d’après Murillo qui selon la légende aurait été offerte par l’empereur Napoléon III l’année de l’achèvement de l’édifice et la « Sainte Famille » peinte par Joseph Lemoine, seul peintre connu dans l’archipel au XIXe siècle. Ces deux toiles ont été restaurées in situ en 2016.

La visite de l’église vous permettra également de découvrir le canoë de mer « micmac » construit en 2003 et offert à la commune de Miquelon-Langlade en 2004 par la communauté micmac de Conne River (Terre-neuve). Ce canoë est classé au titre des Monuments Historiques depuis le 22 février 2021.

L'église Notre-Dame-des-Ardilliers, propriété de la commune de Miquelon-Langlade est classée au titre des monuments historiques depuis le 11 avril 2011.

La conservation de cette église présente au point de vue de l’histoire et de l’architecture un intérêt public en raison de son caractère historique, étant la plus ancienne église de l’archipel, témoin de la vie locale de l’époque de la Grande pêche.

La municipalité de Miquelon-Langlade vous invite à découvrir la plus ancienne église de l’archipel (1862-1865) classée au titre des Monuments Historiques depuis le 11 avril 2011.

