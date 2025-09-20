Visite libre de l’église Notre-Dame des Marins, 1872-1874, Monument Historique. Eglise Notre-Dame-des-Marins Saint-Pierre

Visite libre de l’église Notre-Dame des Marins, 1872-1874, Monument Historique. Eglise Notre-Dame-des-Marins Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

L’église Notre-Dame des Marins a été construite entre 1872 et 1874 pour répondre à l’expansion démographique liée à l’installation sur l’île dans la première moitié du XIXe siècle de nombreux pêcheur. Elle est construite en remplacement d’une chapelle privée qui avait été installée en 1845.

L’église est protégée au titre des monuments historiques par l’arrêté de classement du 12 juillet 2011, reconnaissance de sa valeur patrimoniale.

Son ameublement est dû au premier curé de la paroisse, l’abbé Guéguen. Cet aménagement d’origine est aujourd’hui quasi intact dans le choeur. En 1916, le choeur est pourvu d’une galerie pour exposer des statues. Cette modification inclus la mise en oeuvre de vitraux en partie haute. En 1929, des travaux de réaménagement de la sacristie sont entrepris, à l’arrière du choeur. En 1936, le percement de plusieurs baies en partie basse du choeur est réalisé afin d’assurer un éclairage naturel suffisant.

La municipalité de Saint-Pierre vous offre la possibilité de découvrir l’église Notre-Dame des Marins, un des joyaux du patrimoine local…

