Visite libre de l’église Notre-Dame et célébration d’une messe, Église Notre-Dame, Frazé

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame et célébration d’une messe Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Notre-Dame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les portes de l’église Notre-Dame de Frazé seront ouvertes durant toute la journée, vous permettant de visiter librement l’édifice.

Une messe y sera célébrée à 11h45, suivie d’un apéritif servi devant l’église.

Église Notre-Dame Place du Château 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://mairie-fraze.fr D’origine romane, elle s’est agrandie au XVIe siècle de quatre chapelles à pignon. Le portail ouvrant dans la deuxième chapelle, de style Renaissance, est classé au titre des monuments historiques. Deux arcades reposent sur trois atlantes et l’on peut également admirer la frise d’entrelacs au-dessus des arcs. Ces ornements d’inspiration païenne peuvent paraître surprenants en ces lieux.

Les portes de l’église Notre-Dame de Frazé seront ouvertes durant toute la journée, vous permettant de visiter librement l’édifice.

©Isabelle Lavie