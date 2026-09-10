Visite libre de l’église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste, Église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste, Condat-sur-Vézère

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de notre église.

Église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste Place de l’église, 24570 Condat-sur-Vézère Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 26 61 http://www.condat-sur-vezere.fr Cette église du XIIe siècle faisant partie de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem, fondée à Condat à la même époque.

C’est un édifice à clocher plat à quatre arcades dont l’accès se fait par un escalier situé dans le contrefort de droite.

La façade du clocher s’est effondrée et a été remplacée par une grille en fer.

L’église est inscrite au titre des Monuments historiques.

Visite libre de notre église.

©Patrick Gagnepain