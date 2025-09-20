Visite libre de l’Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l’Annonciation: véritable témoignage des édifices baroques de Balagne. Muro Muro

Visite libre de l’Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l’Annonciation: véritable témoignage des édifices baroques de Balagne. Muro Muro samedi 20 septembre 2025.

Le village de Muru appartient à la piève de Sant’Andrea, du diocèse de Mariana. Son église paroissiale est dédiée à l’Annonciation – la Santissima Nunziata -, c’est une église « à la moderne », de belles dimensions, construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

L’église est un témoignage des édifices baroques de Balagne.

