Visite libre de l’église, Place de la Halle, Montbrun-Bocage

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Place de la Halle Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le charme authentique de Montbrun-Bocage, un village de caractère qui séduira les amoureux de patrimoine, de nature et de balades.

À l’occasion de cette visite, partez à la découverte de l’église et des trésors du village, avant de prolonger l’exploration avec une visite guidée des ruelles et de son histoire à 17h.

Une belle invitation à parcourir un lieu préservé au cœur d’un environnement naturel remarquable.

Renseignements :

Office de Tourisme du Volvestre

9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

05 61 87 63 33

Place de la Halle 31310 Montbrun-Bocage Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie Montbrun-Bocage est une commune française située dans le centre du département de la Haute-Garonne.

Un village authentique pour les amoureux en quête de balades, de marché et de nature.

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