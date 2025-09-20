Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle) Beaufou 85170 Beaufou

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons sculptés, côté nord.

Organisée par l’association du patrimoine de Beaufou

Beaufou 85170 place bella fagus Beaufou 85170 Vendée Pays de la Loire 06 70 67 35 15

Dominique Chabot