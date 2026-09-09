Visite libre de l’église romane de Verdun, Église Saint-Blaise, Verdun

Informations pratiques

Visite libre de l’église romane de Verdun 19 et 20 septembre Église Saint-Blaise Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez librement l’église romane de Verdun et prenez le temps d’apprécier son architecture et son atmosphère.

En supplément le dimanche 20 Septembre rendez vous 14h 30 pour une visite commentée de l ancienne église d’Arniguel route de la Corniche Verdun 09310 .

Église Saint-Blaise 2 Chemin de l’Eglise, 09310 Verdun, France Verdun 09310 Ariège Occitanie 0561649643 Édifice du XIIe siècle à trois nefs voûtées en berceau, aboutissant à un chœur formé d’une abside et de deux absidioles. Des piliers carrés, sans chapiteau, reçoivent des doubleaux des voûtes. A l’ouest s’élevait un clocher carré dont une moitié a été enlevée par les inondations successives d’un torrent. Il en reste une face complète avec quatre arcades dont les baies sont ornées de colonnettes engagées avec chapiteaux sculptés.

Visite libre de l’ église romane de Verdun

©Robert Vicente