Visite libre de l’église romane de Verdun Église Verdun

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Église romane de Verdun : patrimoine, mémoire et jeux anciens

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Visite libre de l’église romane de Verdun, ouverte tout le week-end.

️ Exposition : 150e anniversaire de la crue dévastatrice de Verdun

Découvrez cette page marquante de l’histoire locale à travers une exposition installée dans l’église.

Dimanche de 14h à 18h

Atelier de jeux anciens sur le parvis de l’église : un moment convivial pour petits et grands !

Église Verdun, 09310 Verdun, France Verdun 09310 Ariège Occitanie Edifice du XIIe siècle à trois nefs voûtées en berceau, aboutissant à un choeur formé d’une abside et de deux absidioles. Des piliers carrés, sans chapiteau, reçoivent des doubleaux des voûtes. A l’ouest s’élevait un clocher carré dont une moitié a été enlevée par les inondations successives d’un torrent. Il en reste une face complète avec quatre arcades dont les baies sont ornées de colonnettes engagées avec chapiteaux sculptés.

