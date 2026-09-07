Visite libre de l’Eglise, Ruines de l’église de Marquemont, Monneville

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Dimanche 20 septembre, 10h00 Ruines de l’église de Marquemont Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Saint-Martin de Marquemont est un remarquable édifice mêlant architecture romane et gothique, dont les origines remontent à un prieuré fondé en 1098 par les moines de l’abbaye Saint-Martin de Pontoise. Construite entre les XIᵉ et XVIᵉ siècles et classée au titre des Monuments historiques depuis 1934, elle domine le paysage du Pays de Thelle et témoigne de près de neuf iècles d’histoire.

Ruines de l’église de Marquemont 25bis Les Groux de Marquemont 60240 Monneville Monneville 60240 Oise Hauts-de-France

Saint-Martin de Marquemont est un remarquable édifice mêlant architecture romane et gothique, dont les origines remontent à un prieuré fondé en 1098 par les moines de l’abbaye Saint-Martin de entre…

©Wilfried Texier