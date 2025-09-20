Visite libre de l’église Saint-Amand Eglise Saint-Amand, 59270 Bailleul Bailleul

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

Alexandre Traisnel