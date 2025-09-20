Visite libre de l’église Saint-Assiscle Eglise Saint-Assiscle Trouillas

Visite libre de l’église Saint-Assiscle Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Eglise Saint-Assiscle Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

⛪ Visite libre – Église Saint-Assiscle de Trouillas

Découvrez librement l’église Saint-Assiscle de Trouillas, témoin du riche patrimoine religieux du village.

Laissez-vous porter par l’atmosphère du lieu et admirez ses détails architecturaux et artistiques.

Eglise Saint-Assiscle Avenue Canterrane, 66300 Trouillas Trouillas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© OTI Aspres Thuir