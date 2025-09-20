Visite libre de l’église Saint-Blaise Église Saint-Blaise et pigeonnier Lavergne

Visite libre de l’église Saint-Blaise 20 et 21 septembre Église Saint-Blaise et pigeonnier Lot

Gratuit. Informations auprès de la mairie : 05 65 38 80 91

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’église Saint-Blaise et son pigeonnier attenant, exceptionnellement ouverts le temps d’un week-end.

Une belle occasion de visiter ce lieu singulier et chargé d’histoire.

Église Saint-Blaise et pigeonnier 46500 Lavergne Lavergne 46500 Lot Occitanie Cette église romane possède un clocher du XIIe siècle ainsi qu’un pigeonnier particulier remarquable.

⛪ Ouverture exceptionnelle — Église Saint-Blaise & son pigeonnier

