Visite libre de l’église Saint-Blaise Église Saint-Blaise Strenquels

Gratuit. Informations auprès de la mairie : 05 65 32 16 12

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Église Saint-Blaise – Strenquels

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église ouvre ses portes pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.

Église Saint-Blaise 46110 Strenquels Strenquels 46110 Cazillac Lot Occitanie Cette église est composée d’une nef de quatre travées à toiture à deux versants, bordée de collatéraux en appentis, et d’un chevet polygonal orienté, avec toit à cinq pans. Une tour clocher est accolée à la façade occidentale : de base carrée, elle est aux dimensions de la nef. Un presbytère non mitoyen, de propriété privé, complète l’ensemble architecturale de la place du village.

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor