Visite libre de l’église Saint-Côme et Saint-Damien Église Saint-Côme et Saint-Damien Le Vignon-en-Quercy

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite libre — Église Saint-Côme et Saint-Damien

Venez découvrir l’église aux deux vocables, dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien, située à Paunac de Cazillac.

Église Saint-Côme et Saint-Damien 46600 Paunac de Cazillac Le Vignon-en-Quercy 46600 Cazillac Lot Occitanie
© DR