Visite libre de l’église Saint-Didier Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée Brain-sur-Longuenée

Visite libre de l’église Saint-Didier 20 et 21 septembre Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Église dont l’architecture est de forme octogonale et classée au titre des monuments historiques.

Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée Brain-sur-Longuenée Brain-sur-Longuenée 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.erdre-en-anjou.fr/ L’église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée date du 19e siècle et se situe à 10 minutes du Lion d’Angers, au cœur de l’Anjou bleu.

Commune d’Erdre-en-Anjou