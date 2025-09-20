Visite libre de l’église Saint-Eloi Rouy-le-Petit Rouy-le-Petit

Visite libre de l’église Saint-Eloi Rouy-le-Petit

rue principale Rouy-le-Petit Somme

Pendant les journées européennes du patrimoine, découvrez ou redécouvrez, à l’occasion d’une visite libre, l’église Saint-Eloi de Rouy-le-Petit.

Profitez également de votre promenade pour prendre connaissance de la bataille de l’Ingon, du nom du cours d’eau qui traverse la commune, grâce aux panneaux situés à l’entrée du village.

Un document sur l'église et la bataille de l'Ingon seront remis sur place.

rue principale Rouy-le-Petit 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

