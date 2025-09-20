visite libre de l’église Saint-Étienne de Fougeré EGLISE SAINT-ETIENNE Fougeré

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église St-Étienne de Fougeré possède un étonnant clocher Tors. Elle présente un choeur datant du XIIIe siècle et représentatif de l’art gothique angevin dit « Plantagenêt ». C’est l’un des plus beaux chevets de l’Anjou.

Ses origines remontent au XIe siècle. Sur les murs extérieurs des graffitis sont datés fin XIe début XIIe. L’église est classée au titre des monuments historiques dans la totalité depuis 1969.

EGLISE SAINT-ETIENNE Place du Clocher Vrillé Fougeré 49150 Fougeré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 90 14 22 Eglise dont la nef et le clocher sont du 12e siècle ; choeur construit dans la 1ère moitié du 13e siècle ; transformations de la nef entre 1869 et 1875 : l’abbé Brisacier, architecte de Tours la rallonge d’une travée et modifie les ouvertures du mur nord d’après les projets de 1869 de l’architecte Hardion ; l’ancien lambris de couvrement du 16e siècle est remplacé par un neuf ; peint en 1871, ainsi que l’arc triomphal par Grandin, vitraux du choeur par Fialex et Mayet, 1858 ; nombreux graffiti à l’extérieur de la nef, mur sud et dans le clocher

